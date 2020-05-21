Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет постоянно проверять финансирование больниц, до тех пор, пока медики, которые работают с коронавирусными больными, не получат обещанные надбавки к зарплате.

Об этом он заявил во время совещания в четверг, 21 мая, передает пресс-служба Офиса президента.

"С апрельскими надбавками не должно быть такой задержки, как с мартовскими. Рад, что процент заключенных сделок серьезно вырос. Однако буду проверять постоянно, пока надбавки не поступят всем врачам. Сегодня медики – это наши герои", - заявил Зеленский.

Как сообщается, сейчас около 80% больниц, которые ведут борьбу с COVID-19, заключили соглашения с Национальной службой здоровья по доплатам врачам за апрель. Полностью заключили соглашения экстренные медицинские помощи, а к концу недели это сделают все медучреждения.

Кроме того, на совещании также обсудили дальнейшее соблюдение правил безопасности в условиях перехода к адаптивному карантину.

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, карантин показал себя, как наиболее действенный способ борьбы с коронавирусом. По его словам, в Украине показатель смертности от коронавируса колеблется от 2,7% до 2,9%, тогда как в Швеции эта цифра составляет 6,25%, а в Великобритании – 5,7%.

Напомним, в прошлом месяце медикам пообещали, что вместе с зарплатой за месяц все врачи, работающие с коронавирусом, получат надбавки в размере 300% от обычной заработной платы. Однако получить их в регионах удалось далеко не всем. После этого в Минздраве заявили, что в этом виноваты местные власти.

Как сообщалось, на прошлой неделе министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что 300% надбавки получили медики в 14 регионах Украины. Остальные должны были получить в начале этой недели.