После того, как "руководство" так называемых "ЛДНР" объявило о приведении "войск" в состояние повышенной боеготовности, представитель сепаратистов в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Родион Мирошник заявил, что они готовы "к более широкому применению сил".

"Мы готовы к адекватному ответу на любые провокации со стороны Украины, это будут несловесные провокации. Все вооруженные подразделения приведены в боевую готовность, подтянуты к наиболее активно действующим участкам. Поэтому мы готовы применить в ответ на действия Украины свои вооруженные силы, потому что, как правило, мы только сдерживались: только обстрелы в ответ, только подавление точек из артиллерийского огня, из минометного огня. Сейчас мы готовы к более адекватным действиям, к более широкому применению сил, которыми мы располагаем", - цитирует РИА Новости слова Мирошника.

По его словам, на данный момент ситуация относительно стабильная, однако обстрелы якобы не прекращаются.

"В среднем по Донбассу ежесуточно "прилетает" 150-250 так называемых "прилетов", то есть боеприпасов. В последнее время украинские вооруженные формирования очень активно начали обстреливать объекты инфраструктуры. То есть обстреливаются линии электропередачи, взрываются газопроводы, насосные станции - все то, что призвано обеспечивать жизнедеятельность людей", - добавил Мирошник.

Напомним, что в материале "Отодвинуть линию фронта" мы выяснили почему т.н. "ДНР" и "ЛНР" заговорили о войне и привели войска в боеготовность.