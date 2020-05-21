В "Киевстаре" обещают к 14:00 исправить неполадки с интернетом.

Об этом телекоммуникационная компания написала на своем блоге в Twitter.

"На данный момент действительно наблюдаются временные сложности и специалисты делают все возможное для того, чтобы как можно быстрее их устранить. Ориентировочный срок до 21.05.2020 14:00", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 21 мая, у многих пользователей "Домашнего интернета" от "Киевстар по всей Украине произошел масштабный сбой.

После этого телекоммуникационная компания "Киевстар" объяснила пользователям причину масштабного сбоя работы интернета. По словам пресс-службы компании, услуга отключилась из-за аварии на линии. Также они заявляли, что технические специалисты делают все возможное, чтобы восстановить работу сервисов как можно скорее