В Киеве люди, переболевшие коронавирусом, не могут выйти с больничного по несколько недель из-за некорректно взятых тесто ПЦР-тестов. Дело в том, что официально здоровым пациента признают после того, как анализ дважды показал отсутствие заболевания, результаты приходит через неделю или больше. А если каждый из тестов не удается взять с первого раза, время ожидания затягивается.

Об этом в Facebook рассказал известная киевская PR-менеджер Анастасия Браткова.

"Этот пост никогда бы не появился, если бы не история аномального выздоровления моей родственницы. Итак, она заболела 3 апреля, и по сей день не может получить "добро" на выход из карантина. 7 недель! Причина простая - 4 раз ПЦР-тест приходит с пометкой "не корректно взят". Каждый ПЦР приходится ждать по неделе и дольше..." - написала Браткова.

По ее словам, первый ПЦР-тест после выздоровления взяли еще 29 апреля. 9 мая пришли результаты анализа, правда, с пометкой "не корректно взят". Второй тест сделали 11 мая. Результат пришел 17 мая с пометкой "не обнаружено рнк-вируса". Третий раз анализы родственница Братковой сдавала 12 мая, ответ пришел 21-го. Тоже с пометкой "некорректно взят". Теперь следующий раз на тест ее ждут только 25 мая.

"Что говорит семейный врач? Что снять с карантина до получения второго "здорового" теста не может. И напоминает о штрафе в 17 000 грн в случае, если полиция словит на улице. Если учесть то, как "быстро" приходят результаты тестов, то на карантине безвылазно моя родственница просидит в общей сложности два месяца! Еще один вывод - думаю, именно так и подгоняется статистика, мол, смотрите сколько людей продолжают болеть", - сообщила Анастасия Браткова.

По ее словам, ПЦР-тесты делают в больнице №4. В очереди приходится стоять около 40 минут, при этом вокруг в том числе и кашляющие больные, и только что привезенные лежачие с вирусом, и уже здоровые.

"Сами врачи говорят, что повторное заражение возможно. Точнее так, они не знают, возможно или нет. Это, конечно же, вызывает опасения... И основное: если мы будем по два месяца определять, выздоровел ли человек после коронавируса, кто работать будет?" - написала Браткова.

Напомним, по состоянию на утро 21 мая количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 19 706 человек.

Также мы писали, что в Киеве выявили уже 2475 случаев коронавируса.