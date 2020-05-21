Двоим бывшим сотрудникам "Беркута" объявили подозрение по делам Майдана. Их заподозрили в искусственном создании доказательств против участников протестов.

Об этом в четверг, 21 мая, сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Как установило следствие, утром 20 января 2014 года группа так называемых "титушок" задержала на ул. Лаврской в Киеве троих участников беспорядков, который шли домой из Майдана. Тогда сотрудники "Беркута" составили рапорты и предоставили следователю заведомо ложные показания, что лица были задержаны на улице Грушевского во время совершения ими "преступления".

Бывшим правоохранителям инкриминируют незаконное препятствование организации и проведению собраний и митингов и предоставление следователю заведомо ложных показаний с искусственным созданием доказательств обвинения (ст. 340, ч. 2 ст. 384 УК Украины).

Напомним, ранее суд постановил взять под стражу Дмитрия Липового, из оружия которого убивали милиционеров на Майдане.

Также мы писали, что суд отказался арестовывать полицейского, который задерживал участников беспорядков во время Майдана.