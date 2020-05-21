Министр обороны Украины Андрей Таран подписал приказ № 157 о призыве на военную службу в июне и июле 500 офицеров запаса.

Об этом сегодня, 21 мая, сообщили в Главном управлении персонала Генерального штаба Вооруженных Сил Украины на официальной странице в Facebook.

"В соответствии с приказом подлежат призыву 500 офицеров запаса в возрасте до 43 лет, по 16 военно-учетным специальностям.

Они пройдут курсы переподготовки и повышения квалификации при высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высших учебных заведений в течение трех месяцев. Подготовку призванных офицеров планируется начать со 2 июля 2020 года", - уточнили в Генштабе.

Целью призыва офицеров является приобретение ими практических навыков и умений для вооруженной защиты Отечества. После завершения подготовки предусматривается назначение офицеров на должности в воинские части Вооруженных Сил Украины.

"К участию в операции объединенных сил (ООС) призванные офицеры привлекаться не будут, кроме случаев добровольного согласия и после заключения контракта о прохождении военной службы. На офицеров, которые будут призваны, распространяется весь пакет социальных льгот и гарантий военнослужащих по контракту.

Также за ними сохраняются место работы, должность и средний заработок на предприятии, в учреждении, организации, независимо от подчинения и формы собственности", - заверили в Генштабе.

Напомним, что в ночь на 21 мая, на Донбассе подорвался на мине и погиб командир батальона "Луганск-1" полковник Губанов.