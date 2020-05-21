Завтра начнется второй этап выхода страны из карантина - заработает транспорт, откроются отели, фитнес-клубы, а несколько погодя - пустят метро.

Правда, не везде это произойдет. Минздрав уже предупредил - выходить из карантина будут лишь те регионы, где заболеваемость не растет или же увеличивается незначительно.

Какие это области - МОЗ обещал объявить до завтрашнего дня. Однако многое понятно уже сейчас.

"Страна" сравнила ситуацию в регионах Украины и выяснила, какие из них отпустят с карантина.

По каким критериям оценивать?

Критерием №1 в МОЗ называют количество новых заболевших. За неделю оно не должно превышать 12 человек на сто тысяч населения данного региона.

Второе условие - заполненность мест в больницах, куда госпитализируют больных covid-19. Она должна быть менее половины.

Третье - количество ПЦР-тестов более двенадцати на сотню тысяч населения. В среднем по Украине этот показатель гораздо выше - почти 600 тестов на 100 000 человек (хотя он и ниже большинства развитых и развивающихся стран).

То есть за основу можно принимать критерии численного прироста и койко-мест.

Регионы с городами-миллионниками

Для начала разберемся, как обстоят дела в наиболее густонаселенных областях.

В Днепропетровской области, где проживает 3,2 миллиона человек, за эту неделю выявлено 50 новых случаев коронавируса. Это полтора заболевших на сотню тысяч. То есть регион скорее всего выпустят из карантина.

На Харьковщине - 78 новых случаев. Это менее трех новых заболевших на сто тысяч населения. И ровно три случая на сотню - в Одесской области, где зафиксировано за неделю 72 заболевших.

Даже во Львовской области, где за эту неделю 206 случаев "короны", показатель держится в пределах нормы - 8 на сто тысяч. Однако в самом Львове власти не собираются снимать все ограничения: ситуация с заболеваемостью в столице Галичины, говорят местные власти, пока угрожающая.

На Киевщине - 173 новых заболевших или 10 случаев на сто тысяч.

В Киеве с 254 новыми случаями за неделю - 8,4 заболевших на сотню. При этом в больницах столицы свободно более половины койко-мест, по данным аналитической системы МОЗ - из 577 занято 199.

В остальных "миллионных" регионах этот показатель еще лучше.

То есть карантин в Киеве и других крупнейших городах - а также их областях - скорее всего будет снят. Исключением является Львов.

Что на Западе Украины?

По Галичине ситуацию мы уже анализировали. Посмотрим на другие области, где наиболее сильно бушует коронавирус.

Рекордсмен здесь - Черновцы. Здесь за минувшую неделю в городе и области зафиксировали 195 новых заражений. Это 21 случай на сто тысяч человек. То есть почти вдвое выше нормы - двенадцати. А вот коек в больницах здесь занято меньше половины - 405 из 1025. Хотя пропорция и выше, чем в других регионах.

Вторая по количеству заболевших - Ровненская область. Здесь число заболевших на сто тысяч - почти 16 человек. При этом с местами в больницах, судя по онлайн-системе МОЗ - все в порядке, занято около 20% койко-мест.

Власти региона уже заявили, что карантин смягчать не будут.

Третья - Ивано-Франковская область. Здесь прирост крайне скромный - 57 случаев за неделю, что выводит регион на уровень четырех заболевших на сто тысяч населения. Занята примерно четверть больничных мест.

На Тернопольщине только 33 случая. Это примерно 3 человека на сто тысяч населения. При почти полностью свободном койко-фонде.

Закарпатье дает восемь человек на сто тысяч - при 106 случаях за последние семь дней.

И, наконец, на Волыни 99 зараженных за минувшую неделю. Это порядка десяти человек на сотню тысяч.

То есть в самых зараженных регионах только Черновцы и Ровно + области не отвечают критериям Минздрава. Также не будет выходить из карантина город Львов.

В остальных регионах страны ситуация более контролируемая, и их скорее всего отпустят с карантина.