Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что городская власть не позволит поднимать тарифы на услуги холодного водоснабжения и водоотведения на 19%, вопреки заявлению "Киевводоканала".

Об этом Кличко сказал на брифинге 21 мая, видео обнародовано в Facebook.

"Мы не позволим повышать тарифы на холодную воду и водоотвод. В ситуации, когда Украина и Киев борются с пандемией, когда в стране действуют ограничения, повышать цену на жизненно необходимую услугу - недопустимо. Я в этом убежден", - сказал Кличко.

Отметим, что водоканал хотел поднять тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения для киевлян на 19% уже с января 2021 года.

"Мы понимаем, что цена на услуги формируется по объективным расходам. В частности, стоимости электроэнергии, зарплаты персонала и других. Но мы должны учесть и платежеспособность людей, которая значительно снизилась из-за карантинных мероприятий. Поэтому городские власти не позволят повышать тарифы на холодную воду и водоотвод", - заявил мэр Киева.

Кличко также поблагодарил жителей столицы, которые демонстрируют высокую платежную дисциплину, и отметил, что уровень оплаты потребленной холодной воды в городе превышает 90%.

Кличко о тарифах на воду - с 05:50

Напомним, Киевский водоканал отказался проверять воду на коронавирус.