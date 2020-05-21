В Киеве водитель одной из служб такси продолжительное время боролся с пассажиркой, которая звала на помощь и сокрушалась, что никто на ее призывы не реагирует.

Видео инцидента появилась в Facebook-сообществе "Киев оперативный".

По версии женщины, оказавшейся директором школы вождения "Автоледи", потасовка началась по незначительному поводу.

По ее словам, рано утром она вызвала такси, чтобы забрать с паркинга в центре машину одной из учениц автошколы. Женщине нужно было попасть на бульвар Леси Украинки, однако таксист стал везти ее на улицу с таким же названием, уверяя, что заказ оформлен именно на этот адрес. На возмущения пассажирки и требования остановить машину он не реагировал. После того, как она пригрозила позвонить в 102, таксист остановился и попытался вытащить ее из салона.



"Я подставляю ноги под колеса, так как в машине остались моя сумка, телефон. Таксист едет мне на ногу, потом выскакивает из авто... Я вынимаю ключ, чтоб он не уехал с моими вещами, и бросаю в траву, забираю вещи... Бегу. Таксист догоняет меня и начинается месиво", - написала владелица автошколы.

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Спустя 7-10 минут потасовки пассажирка включила камеру и стала снимать происходящее.

В начале ролика таксист требует вернуть ему то, что женщина якобы украла. Она ему отвечает: "Что я украла?" Затем пассажирка ругается, спрашивает у таксиста, зачем он ей разбил телефон, восклицает, что никто ей не поможет. В какой-то момент она вырывается и бежит с криками "Помогите!". Но уже через несколько секунд таксист опять ее хватает за косы и тащит куда-то.

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"Самое удивительное, что начинался час пик и мимо нас ехали машины, которые вообще не остановились! Я додумалась вырваться и выскочить на центр проезжей части. Таксист тянул меня на тротуар за косички. Автомобили остановились, вышли ребята и вырубили его... это видно в конце видео", - рассказала женщина.

Видео: Facebook/ KyivOperativ⠀

По словам автора видео, заявление в полицию писать нет смысла, так как синяков нет - таксист не бил, а душил ее (правда, непонятно, почему нельзя использовать в качестве доказательства нападения снятое видео). Она также уверена, что и заявление на возмещение ущерба (разбит дорогой телефон) не поможет. поскольку таксисты не оформлены официально.

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Рассказ женщины сопровождается призывом: "Девочки! Учитесь ездить! Такси - опасность!"

В связи с этим многие комментаторы видео заподозрили женщину в том, что пассажирка просто разыграла спектакль, чтобы сделать рекламу своей школе вождения. Подписчиков удивило, почему таксист не пытается помешать даме снимать, а ее реакцию считают несколько наигранной.

Осенью "Страна" рассказывала, как известная поборница украинского языка Лариса Ницой набросилась на русскоязычного таксиста и назвала его насильником.

Мы также писали, что на карантине таксисты Киева взвинтили цены из-за отсутствия общественного транспорта.