В Министерстве образования Украины сообщили, как будет проходить обучение в школах с сентября.

Об этом в эфире программы "Сніданок з 1+1" рассказала врио главы МОН Любомира Мандзий.

"Я думаю, что технологии дистанционного обучения будут использовать в школе больше и мы перейдем к другому формату обучения. То есть, будут сочетаться и классно-урочная система и технологии смешанного обучения. С сентября-месяца, я думаю, что они будут лучше использоваться в наших школах", - сказала Мандзий.

Кроме того, в учреждения общего и среднего образования будут направлены рекомендации учителям, чтобы они могли планировать структуру следующего года.

"Будет так называемое "корректирующее обучение". Учителя смогут выяснить освоение того материала учениками, который пришелся на карантин. И здесь будет исключительно индивидуальный подход исключительного каждого класса и каждого учителя", - добавила Мандзий.

По слова министра, сроки не устанавливаются, но эту работу планируют сделать в сентябре.

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Напомним, ранее в Минздраве сообщили, что в Украине все учебные заведения останутся на карантине до осени.

Также "Страна" подробно разбиралась в том, как украинские дети будут оканчивать школу и поступать в вузы в этом году.