В Киеве с 23 мая запустят общественный транспорт. Фото: "Страна"

В Киеве с 23 мая в обычном режиме заработает наземный общественный транспорт, а уже с 25-го числа метро возобновит перевозку пассажиров. 

Об этом в ходе онлайн-брифинга 21 мая сообщил мэр Киева Виталий Кличко, видео обнародовано в Facebook.

Так, по его словам, с соблюдением всех норм и регламентов в Киеве с 23 мая в обычном режиме начнут работу:

  • наземный общественный транспорт: автобусы, трамваи, троллейбусы; 
  • магазины площадью до 1 000 квадратных метров;
  • спортивные и детские площадки в парках, скверах и на придомовых территориях.

С 25 мая будет возобновлена работа:

  • метрополитена;
  • промышленных рынков;
  • сельскохозяйственных ярмарок.

"Все запланированные послабления будут внедрены и будут действовать, если не ухудшится ситуация с распространением вируса. Поэтому все будет зависеть от того, насколько киевляне серьезно отнесутся к элементарным, но таким необходимым мерам безопасности", - сказал Кличко.

Кличко о послаблениях карантина в Киеве - с 03:12

Напомним, "Страна" публиковала инфографику о том, что откроется с 22 мая, что - с 25 мая и каким регионам позволят ослабить карантин.

Также мы писали, что в Киеве третий день подряд идет рост заболеваемости коронавирусом.

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