Бразилия вышла на третье место по количеству инфицированных коронавирусом в мире. По данным на 20 мая, в стране зафиксировано более 20 тысяч новых случаев заражения Covid-19.

Об этом со ссылкой на Министерство здравоохранение Бразилии сообщает издание Terra.

Бразилия обогнала Испанию по количеству инфицированных коронавирусом. Общее количество официально диагностированных случаев заражения Covid-19 составляет 293 357 тысяч, в то время, как в Испании - 279 524 заболевших.

Сообщается, что в Бразилии было зарегистрировано 911 смертей за последние 24 часа. Всего в стране зафиксировано более 18 тысяч летальных исходов. Выздоровели более 116 000 человек.

Кроме того, по данным Министерства здравоохранения, 156 тысяч пациентов находятся под наблюдением в медучреждениях.

Напомним, по состоянию на утро четверга, 21 мая, число заразившихся коронавирусом в мире превысило 5 миллионов человек. При этом лидерами по количеству пациентов с Covid-19 являются США, Россия и Бразилия.

Также мы сообщали, что в Украине второй день подряд резко растет число зараженных коронавирусом. Сегодня в стране зарегистрировано уже 19 706 заболевших, за сутки заразились 476 человек, что на 122 больше, чем в предыдущий день.