В Киеве с 1 июня возобновят работу детские сады, а также школы - для выпускников, которые сдают Внешнее независимое оценивание. В первый день лета планируют также открыть пляжи.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 21 мая сообщил мэр Киева Виталий Кличко, видео обнародовано в Facebook.

С 1 июня в столице начнут работать:

детские сады и школы для выпускников 11 классов, которые сдают ВНО;

заведения профессионально-технического и высшего образования для выпускников и абитуриентов;

детские и юношеские спортивные школы, спортзалы и фитнесзалы - без работы бассейнов;

зоны отдыха и пляжи возле водоемов.

"Все запланированные послабления будут внедрены и будут действовать, если не ухудшится ситуация с распространением вируса... Ослабление ограничений - это не игнорирование вируса! А понимание того, что его надо взять под контроль и научиться жить несколько в других реалиях", - сказал Кличко.

Кличко о послаблениях карантина в Киеве - с 03:12

Напомним, в Киеве за минувшие сутки выявили 65 новых случаев коронавируса. Суточный прирост заболевших продолжается не первый день.

Также мы писали, что вопрос с открытием ТРЦ в Киеве отложили на следующую неделю.