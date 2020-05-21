Министерство здравоохранения Украины после одобрения президентом Владимиром Зеленским массового исследования населения на Covid-19 утвердило категории лиц, которых необходимо тестировать на антитела к коронавирусу.

Соответствующий приказ под № 1227 от 20 мая опубликован на сайте ведомства.

Согласно документу, в исследованиях на антитела будет использоваться метод иммуно-ферментного анализа (ИФА).

Тестированию на антитела подлежат такие категории лиц.

Пациенты с клиническими признаками коронавирусной болезни и пациенты с пневмонией - тестируются на антитела, если анализ ПЦР отрицательный либо при невозможности проведения ПЦР в течение суток. Лица, контактировавшие с подтвержденными заболевшими - тестируются при невозможности проведения ПЦР в течение суток. Люди, нуждающиеся в плановой госпитализации и/или операции. Медицинские работники, оказывающие помощь больным или ухаживающие за больными COVID-19 в условиях стационара; работники лабораторий, которые обрабатывают образцы из дыхательных путей от больных COVID-19; патологоанатомы, работники судебно-медицинских бюро, участвующие во вскрытии тел и взятии образцов секционного материала - должны проходить ИФА-тестирование раз в две недели. Работники Национальной полиции, Национальной гвардии, Госпогранслужбы; другие медицинские и фармацевтические работники.

В начале мая "Страна" сообщала о передаче в регионы 867 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. В Минздраве заверили, что их должны проводить бесплатно.

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