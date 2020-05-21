По состоянию на утро четверга, 21 мая, в Киеве выявили уже 2 475 случаев коронавируса. За сутки в столице Covid-19 обнаружили у 65 пациентов.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 21 мая сообщил мэр столицы Виталий Кличко, видео обнародовано в Facebook.

По его словам, среди 65 новых пациентов семеро медиков. От коронавируса за прошлые 24 часа умерли трое людей, всего в столице зафиксировали 57 летальных случаев.

Среди заболевших за минувшие сутки, по данным Кличко, 43 женщины от 18 до 89 лет, две девочки пяти и семи лет, а также 19 мужчин от 19 до 82 лет и парень, которому 16 лет. В больницу госпитализировали 20 пациентов. Остальные лечатся дома под контролем врачей.

Больше всего случаев коронавируса за сутки выявили в Дарницком - 10, Святошинском - 10 и Голосеевском районах - 9. Выздоровели за сутки 9 человек, всего 315 жителей столицы преодолели коронавирус.

Отметим, что прирост новых случаев продолжает расти. Вчера сообщалось о 51 новом заболевшем, 19 мая - о 38.

Напомним, по состоянию на утро 21 мая количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 19 706 человек.