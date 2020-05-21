Прерванный из-за эпидемии коронавируса чемпионат Украины по футболу возобновится уже 30 мая и болельщиков сразу же ждет в этот день наше горячее классико.

Оба наших гранда уже форсируют подготовку к очной встрече. Киевское Динамо, например, возобновило тренировки на своей базе под Киевом, а донецкий Шахтер объявил о контрольном поединке, который пройдет в это воскресенье, 24 мая.

"Горняки" выйдут на поле против львовского Руха. Встреча с лидером Первой лиги состоится на территории тренировочного комплекса в Святошино. Начало в 11:00. В прямом эфире матч можно будет посмотреть только на Shakhtar TV, как уточнили в пресс-службе клуба.

Игра, как и предстоящие официальные матчи, пройдет при соблюдении строгих мер безопасности. В частности, на стадионе не будет зрителей.

Кстати, сегодня клубы Второй лиги приняли решение не продолжать свой чемпионат после отмены карантина.

Ранее "Страна" сообщала, что в УЕФА хотят завершить Лигу чемпионов и Лигу Европы в формате мини-турниров.