В Киеве откроют крупные торговые центры после того, как возобновится работа метро с 25 мая.

Об этом во время пресс-конференции в четверг, 21 мая, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

"С 25 мая будет восстановления работа метрополитена. Также откроются промышленные рынки и сельскохозяйственные ярмарки. Решение о дате открытия крупных торговый центров мы одобрим отдельно после того, как метро возобновит свою работу", - рассказал Кличко.

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Напомним, ранее сообщалось, что руководство киевских ТРЦ ожидает возобновления работы уже с 25 мая. Однако для этого нужно разрешение Кабмина и мэра Киева.

Напомним, ранее Кличко уже заявлял, что открытие крупных торговых центров столицы возможно только после восстановления работы метрополитена. Кроме того, по его словам, этому должно способствовать улучшение эпидемиологической ситуации.