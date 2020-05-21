США выделили Украине дополнительно миллион долларов на противодействие эпидемии коронавирусной болезни. Помощь предоставлена через Агентство США по международному развитию (USAID).

Об этом сообщает в Facebook американское посольство в Украине.

По словам пресс-службы посольства, деньги будут использованы для закупки товаров, в том числе медицинского оборудования и материалов. Всего к сегодняшнему дню правительство США выделило Украине для противодействия коронавирусу 15,5 млн долларов. А всего с начала вспышки Covid-19 власти США выделили помощь разным странам в размере более 900 млн долл.

В посольстве напомнили, что общая стоимость помощи, которую США оказали Украине за последние 20 лет, составляет более 5 млрд долл.

Ранее "Страна" писала о выделении Украине Советом ЕС займа в размере 1,2 млрд евро на борьбу с коронавирусом.

Мы также сообщали, что ООН не смогла собрать даже половину суммы для поддержки стран из-за коронавируса.