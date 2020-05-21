В ближайшие дни в Украине ожидаются заморозки. Температура на поверхности почвы ночью в Киевской и западных областях местами опустится до нуля градусов.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины.

Так, по данным спасателей, снижение температуры начнется с четверга, 21 мая. Продлятся заморозки до конца недели.

В ГСЧС сообщают, что 21-23 мая ночью в западных, 21 мая также и в северных областях на поверхности почвы, в Карпатах местами и в воздухе ожидаются заморозки 0-3 градуса (І уровень опасности, желтый).

21 мая ночью по Киевской области на поверхности почвы заморозки 0-2 градуса (І уровень опасности, желтый).

Напомним, ранее синоптик предупредила о ночных заморозках и пообещала потепление в Украине на следующей неделе.