В интернет-платформе ГП "СЕТАМ", которая подчиняется Минюсту, прокомментировали ситуацию с аукционами по продаже собак. Оказалось, что на аукционы часто выставляют и других животных.

Об этом представители компании рассказали корреспонденту "Страны".

"Бывает не только собаки, но и коров, и даже отары овец продают. Что угодно. Это не мы устраиваем аукционы, что нам дают государственные или частные исполнители, ту информацию мы и размещаем”, - рассказали в интернет-платформе ГП "СЕТАМ".

Напомним, вчера, 20 мая, появилась информация о том, что на интернет-платформе ГП "СЕТАМ", которая подчиняется Минюсту, устраивают аукционы по продаже собак, арестованных госисполнителям у должников. В частности, 22 мая пройдут торги по продаже питбультерьера.

Также мы сообщали, что в списке должников Минюста оказались более 1,7 миллиона украинцев. Туда вошли даже те, кто вовремя не заплатили за коммуналку или кредит.