Киевский метрополитен готовится возобновить работу в штатном режиме с 25 мая 2020 года. Окончательная дата выхода из карантина будет подтверждена после обнародования на Правительственном портале постановления Кабмина, но уже сейчас известны нововведения в работе метро.

О новых правилах поездок в подземке рассказала "Сегодня" советник начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон.

"Мы готовы открыться и готовы работать в обычном режиме. То есть пассажиры должны будут строго соблюдать дистанцию в полтора метра, носить защитные маски и перчатки, соблюдать все меры предосторожности. На станциях, перронах и возле касс мы уже нанесли специальную разметку, чтобы люди держались друг от друга на безопасном расстоянии. Будем максимально информировать пассажиров о мерах безопасности в метро по всем имеющимся каналам, в том числе и аудиозаписями", - сказала Макогон.

Она добавила, что в метрополитене рассчитывают на "мощную поддержку полиции в вопросе соблюдения пассажирами масочного режима".

О вероятных ограничениях на вход в вагоны пока ничего не сообщается. Более детальные требования, по словам представительницы метрополитена, будут озвучены Кабмином.

Между тем из-за отсутствия возможности добираться на работу общественным транспортом киевляне пользуются автомобилями, из-за чего город постоянно стоит в пробках.

Как писала "Страна", с 25 мая метро заработает также в Днепре и Харькове.