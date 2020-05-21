Олимпийские игры в Токио, которые из-за коронавируса перенесли на лето будущего года, могут не состояться в 2021-м. И тогда соревнования отменят официально.

Об этом со ссылкой на президента Международого олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха пишет BBC.

"Откровенно говоря, я понимаю это, потому что вы не можете вечно нанимать три или пять тысяч человек в национальный оргкомитет (для подготовки Игр - Ред.). Вы не можете каждый год менять весь спортивный календарь во всех основных федерациях по всему миру. У спортсменов не может быть неопределенности", - сказал Бах.

По его словам, чтобы Игры в 2021 году прошли успешно, вероятно, необходимо будет принять некоторые меры, частично касающиеся и здравоохранения. К примеру, для некоторых из участников Игр может потребоваться введение карантина.

"Когда у нас будет четкое представление о том, как будет выглядеть мир 23 июля 2021 года, тогда (мы будем) принимать соответствующие решения", - сообщил Бах.

Напомним, Олимпийские игры 2021 года сохранят название "Олимпиада-2020".