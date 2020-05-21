В ночь на 21 мая от осколочных ранений в зоне проведения Операции объединенных сил погиб командир батальона "Луганск-1", полковник полиции Сергей Губанов. Он подорвался на мине противника.

Об этом сообщается в Facebook Национальной полиции Украины.

Кроме полковника, от взрыва мины пострадали еще три бойца. Все они госпитализированы в тяжелом состоянии.

Трагедия случилась во время патрулирования возле поселка Трехизбенка в Новоайдарском районе Луганской области.

На Донбассе от мин получают ранения и погибают как военные, так и гражданские. Прошлым летом "Страна" сообщала о случае под Луганском, где четверо украинских военных подорвались на мине. Двое из них погибли.

Мы также писали, что в тот же период в буферной зоне погибла 61-летняя женщина, подорвавшись на мине.