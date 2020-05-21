Адвокат и нардеп от правящей партии "Слуга народа" Евгений Петруняк зарегистрировал законопроект №3517, которым предлагается внести существенные изменения в порядок проведения аттестации прокуроров, утвержденный при бывшем генпрокуроре Руслане Рябошапке.

Так же Евгений Петруняк предлагает и некоторые правки в профильный закон о прокуратуре.

В частности, предлагается пункт 13 заключительных и переходных положений Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры" от 19.09.2019 изложить в такой редакции.

"Аттестация прокуроров включает следующие этапы":

Определение соответствия прокурора занимаемой должности, состояния профессиональной подготовки, его личных качеств и результатов служебной деятельности. Для выяснения уровня владения практическими умениями и навыками прокуроры могут выполнять письменное практическое задание (согласно порядка Рябошапки ранее была прописана сдача тестов с помощью компьютерной техники с проходным баллом 70 из 100 на первом этапе и тесты на логику с помощью компьютерных программ с проходным порогом не менее 110 баллов - Ред.).



Проведение собеседования с целью выявления соответствия профессиональной этики и добропорядочности (Ранее было выполнение практического задания перед собеседованием и отчет по всем декларациям - Ред.).

Так же автор законопроекта Петруняк предлагает в пункте 19 исключить абзац об автоматическом увольнении в случае решения кадровой комиссии о неуспешном прохождении аттестации прокурором Генеральной прокуратуры Украины, региональной, местной, военной прокуратуры.

Вместо этого предложено понижать прокуроров, которые не справляются с практическим заданием в должности.

"Прокуроры, которые неуспешно прошли аттестацию, по рекомендации кадровой комиссии соответствующему руководителю переводятся с их согласия на другую должность с меньшим объемом работы, который соответствует их профессиональному уровню, или освобождаются Генеральным прокурором, руководителем региональной (областной) прокуратуры с должности прокурора", - говорится в пункте 9 части первой статьи 51 Закона Украины "О прокуратуре"

То есть ключевые понятия здесь "с согласия самих прокуроров" и "по рекомендации руководителю".

Выходит, что отменяется императив решения кадровой комиссии об увольнении и переводится, таким образом, в разряд рекомендации. К тому же, вряд-ли кто-то из прокуроров даст согласие уйти на понижение. Так же непонятно - куда перевести прокурора местной прокуратуры (низшего звена в прокурорской иерархии) в случае неуспешного прохождения аттестации.

Поэтому в случае принятия этого законопроекта порядок прохождения аттестации превратится в обычные собеседования с рекомендательными решениями по результатам их проведения. Это означает фактически "амнистию" для прокуроров и позволит генпрокурору Ирине Венедиктовой красиво выйти из темы реформирования прокуратуры перед международными донорами, которые не забывают интересоваться, а куда подевались 2,5 млн. долларов помощи на реформу.

Ранее мы писали, что экс-генпрокурор Руслан Рябошапка прямым текстом обвинил Венедиктову в интригах и лжи.

Также "Страна" сообщала, что Рябошапка считает, что его принесли в жертву рейтингу.