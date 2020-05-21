После слов президента Владимира Зеленского, который в ходе пресс-конференции 20 мая назвал мэра Черкасс Анатолия Бондаренко бандитом, градоначальник готовит против президента иск.

Об этом Анатолий Бондаренко сообщил в Facebook, в комменатрии к посту медиа-юриста Валерия Макеева.

"Подаст ли Бондаренко иск против Зеленского за "бандита"? (И стоит ли?) Как считаете?", - написал Макеев.

В комментариях к посту отметился сам мэр Черкасс Бондаренко, о котором и шла речь.

"Уже готовим", - написал он.

Напомним, в комментарии "Стране" Бондаренко ранее отметил, что теперь, после слов Владимира Зеленского, он сам задумывается, сел ли бы он с ним за один стол.

Также мы писали, что в ответ на заявления президента мэр Бондаренко заявил, что Зеленскому на местных выборах в Черкассах "нечего ловить".