Телекоммуникационная компания "Киевстар" объяснила пользователям причину масштабного сбоя работы "Домашнего интернета". По словам пресс-службы компании, услуга отключилась из-за аварии на линии.

В "Киевстаре" обещают как можно быстрее исправить неполадки и компенсировать возможные потери пользователям. Об этом сообщается на Facebook-странице компании.

"Друзья, сегодня возникли временные трудности в работе "Домашнего интернета" из-за аварии. Наши технические специалисты делают все возможное, чтобы восстановить работу сервисов как можно скорее. Мы понимаем, как нужен вам сейчас интернет. Приносим извинения за неудобства и предоставим компенсацию всем, кто испытал сложности, которые связаны с временным сбоем некоторых сервисов", - заявили в пресс-службе.

Также в компании отметили, что сейчас дозвониться до оператора трудно, поэтому будут держать связь с пользователями через Facebook.

Как писала "Страна", у многих пользователей "Домашнего интернета" от "Киевстар" в Киеве с утра 21 мая пропал доступ в Сеть.

Мы также рассказывали о масштабном сбое в работе сервиса "Приват24" в конце апреля.