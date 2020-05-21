Вчера вечером, 20 мая, в Бадене (Нижняя Австрия) неизвестный устроил серию нападений с ножом на местных жителей. В результате атаки ранения получили пять человек.

Об этом сообщает местное издание Мonatsrevue.at.

Инцидент произошел около 22:30. Полиция получила сообщение о том, что в районе Вайкерсдорфер платц находится мужчина с ножевым ранением. На место прибыли правоохранители и "скорая".

Позже полиция получила информацию еще о трех раненых в районе Фёслауэрштрассе. С помощью кинологов предполагаемого преступника удалось задержать на вилле на Элизабетштрассе, там же находилась и его пятая жертва.

Точный мотив преступления неизвестен, равно как и точное место преступления. По данным журналистов, есть по меньшей мере три места преступления и шесть человек, некоторые из которых были серьезно ранены (включая преступника).

Напомним, в Одессе военнослужащий ранил ножом сослуживца, а при задержании - полицейского.