В Украине с 22 мая снимаются ограничения на работу наземного транспорта в городах и по межгороду. Несмотря на то, что адаптивный карантин в стране продлится до 22 июня.

Причем уже есть график дальнейших послаблений по транспорту - метро, поезда и самолеты.

Узнавали, как будут смягчать карантинные ограничения на транспорт.

Что меняется с 22 мая

Кабмин принял решение о запуске наземного общественного транспорта с 22 мая - в отдельных регионах, где осуществляется ослабление карантина.

Это те области, где за последнюю неделю среднее число новых случаев с Covid-19 не превышает 12 человек на 100 тысяч населения. Киев и область, а также все крупные города Украины с их регионами в это число входят.

Таким образом, с 22 мая разрешат такие виды транспорта:

городской транспорт (кроме метро);

пригородные автомобильные перевозки

внутриобластной транспорт - но тоже сугубо автомобильный. То есть автобусы и маршрутки.

При этом надо понимать, что окончательное решение о сроках запуска будут принимать власти на местах.

В Киеве транспорт успеют запустить только 23 мая. По словам мэра столицы Виталия Кличко, сначала пойдут трамваи и троллейбусы. После этого откроют междугородные маршрутки и внутриобластные перевозки. Естественно, все это уже без пропусков.

В Харькове городской транспорт уже работает. При зарытом метро автобусы переполнены, а на дорогах наблюдаются заторы.

В Днепре хотят дождаться, когда областная комиссия по ТЭБ примет решение о смягчении карантинных ограничений на областном уровне. Только после этого общественный транспорт восстановит свою работу без спецпропусков. Ориентировочной датой называют 25 мая.

В Одессе городской транспорт не прекращал работать во время карантина. Об этом в интервью "Стране" говорил сам мэр Одессы Геннадий Труханов. Частники работали с ограничением в 10 пассажиров, а остальные - в режиме спецтранспорта.

"Мы осуществляем пассажиро-перевозки, ходят трамваи, троллейбусы. Все пассажиры в масках, занимают только места для сидения – 50% от всех мест. Мы лимитируем количество людей в транспорте, чтобы дистанция соблюдалась. Знаю, что хотели запускать межгородское транспортное сообщение, но в итоге на это не пошли", - рассказал Геннадий Трухвнов.

Официально пригородный транспорт обещают запустить с 22 мая, согласно распоряжению правительства.

Во Львове транспортный раскарантин планируется уже 22 мая. При этом город планирует вернуть сразу и льготные перевозки, но только для участников АТО. А вот для пенсионеров - уже после завершения карантина.

"Такие реалии - люди старшего возраста более подвержены возможности инфицироваться, тем более в общественном транспорте", - сказал мэр Андрей Садовой.

Правила запуска транспорта

В салон будут пускать только в защитных масках (или респираторах) и с ограничением до 50% от количества сидячих мест. Контроль за этим процессом будет обеспечивать правоохранители, как и в самом начале карантина.

Водители и кондукторы также должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты: защитными масками, перчатками, антисептиками.

Необходимо контролировать самочувствие водителей и пассажиров. Перед каждым рейсом следует проводить дезинфекцию салонов транспортного средства. Все сотрудники компании-перевозчика перед началом работы обязаны пройти термометрию. Люди с температурой выше 37,2 градуса и с симптомами ОРВИ не допускаются к работе.

На платформах должна быть нанесена специальная разметка, обязывающая пассажиров придерживаться безопасной дистанции.

Кличко призвал киевлян после полного возобновления работы общественного транспорта "пользоваться им только при необходимости".

Какой транспорт запустят после 22 мая

С 25 мая в городах откроют метро. По словам мэра Киева Виталия Кличко, пассажирам понадобится лишь соблюдать дистанцию (около 2 метров) и носить средства защиты.

На станциях сейчас наносят специальную разметку у касс, турникетов, на платформах, чтобы сделать передвижение более безопасным. Метро также обяжут перевозить одновременно не более половины от количества пассажиров, на которое оно рассчитано.

Как этого планируют достичь - пока непонятно.

С 1 июня возобновят железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении. Начнут ходить электрички и ночные поезда.

Также возобновят работу межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом с условием 50% свободных мест, если перевозки будут в регион, где нет ослабления противоэпидемических мероприятий.

При этом по словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, стоимость проезда на железной дороге не увеличится.

Правила: контроль за соблюдением безопасной дистанции на платформах и в залах ожидания, масочный режим и обеспечение пассажиров дезинфицирующими средствами, регулярная дезинфекция помещений автостанции и мест ожидания.

При этом аэропорты в Украине откроют не раньше 15 июня. В середине июня разрешат принимать и отправлять регулярные пассажирские рейсы.