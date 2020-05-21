По состоянию на 21 мая в Украине второй день подряд увеличивается число заболевших Covid-19. Так, сегодня в стране зарегистрировано уже 19 706 заболевших, за сутки заразились 476 человек, что на 122 больше, чем в предыдущий день. 20 мая было зарегистрировано 354 новых случаев, что на 94 больше, чем было 19 мая.

Очевидно, что с каждым днем количество заболевших коронавирусом увеличивается.

По числу зараженных коронавирусной инфекцией лидируют Черновицкая - 2 843 случая, Киевская - 1 316 и Ровенская области - 1 287.

За все время пандемии в Украине коронавирусом заразилось 19 706 человек, из них 6 227 выздоровели, летальных исходов - 579.

Напомним, на планете Covid-19 заразились уже больше 5 миллионов людей. Лидерами по количеству пациентов с коронавирусом являются США, Россия и Бразилия.