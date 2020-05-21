У многих пользователей "Домашнего интернета" от "Киевстар" в столице Украины с утра 21 мая уже несколько часов нет доступа в Сеть.

При этом сайт компании грузится через раз, многие разделы просто не открываются. Периодически он выдает сообщение о техобслуживании: "Сайт Киевстар сейчас на техническом обслуживании. Вскоре мы вернемся. Спасибо за терпение."

"Виснут" и мобильные приложения оператора.

Пользователи, которые пишут в поддержку компании, пока ответа не получают.

"В личке отвечать не учат вас? Без интернета сижу два часа", - пишут пользователи в комментариях на Facebook компании.

Люди говорят, что домашний интернет пропал по всей стране. При этом мобильный интернет от "Киевстара" работает.

На Facebook-странице компании за сегодня только одно сообщение - поздравление с Днем вышиванки.

Обновлено. Позже в компании заявили, что произошла авария.

"Друзья, сегодня возникли временные трудности в работе Домашнего интернета из-за аварии. Наши технические специалисты делают все возможное, чтобы восстановить работу сервисов как можно скорее. Мы понимаем, как нужен вам сейчас интернет. Приносим извинения за неудобства и предоставим компенсацию всем, кто испытал трудности, связанные с временным сбоем некоторых сервисов", - такое сообщение появилось на Facebook-странице "Киевстара".

Оператор предупредил, что дозвониться в поддержку сейчас нельзя, поэтому информировать о состоянии дел будет на своей странице в соцсети.

Ранее "Страна" сообщала, что в Европе, Японии и обеих Америках произошел масштабный сбой в работе YouTube.

Так же мы рассказывали, что в работе Twitter произошел масштабный сбой, последствия которого прочувствовали киевляне.