К сливу записи разговоров Петра Порошенко и Джо Байдена могут быть причастны коррумпированные сотрудники Администрации президента или Управления госохраны.

Об этом сообщил источник "Страны" в СБУ.

Так, по словам сотрудника спецслужбы, запись разговоров могла вестись с какими-то своими целями Петром Порошенко.

"Но к этим записям и к серверам, на которых они хранились, наверняка имел доступ некоторый круг людей. Например, сотрудники охраны экс-президента. От них и могла пойти утечка без ведома президента", - сообщил сотрудник СБУ.

Так, по его словам, СБУ в рамках расследования уголовного дела о прослушке экс-премьера Гончарука проверила на полиграфе несколько десятков сотрудников УГО, которые могли быть причастны к прослушке, оказалось, что 80% из них допускали утечку служебной информации третьим лицам.

"Так что просто коррупционный момент я бы тоже не исключал. Если вскоре появятся новые записи других разговоров Порошенко с какими-то другими лицами, то значит, кто-то просто продал фонотеку", - сказал источник в СБУ.

Подробнее о ситуации с прослушкой первых лиц государства и записях Порошенко и Байдена читайте в расследовании "Страны".