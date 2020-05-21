Американский авианосец "Теодор Рузвельт", на борту которого в конце марта выявили вспышку коронавируса, вернулся в море. Однако более 600 членов экипажа судна по-прежнему находятся на изоляции.

Об этом сообщает CNN.

Авианосец покинул базу Гуам, где находился несколько недель. В среду, 20 мая, он вышел в Филиппинское море для проведения квалификации.

Отметим, что на судне насчитывается почти 4 900 членов экипажа, коронавирус обнаружили у более 1 000 из них. После выявления вспышки около 4 000 моряков были эвакуированы с корабля на Гуам. Один член экипажа умер.

"После очистки всего корабля от носа до кормы соответствующее количество членов экипажа, необходимое для эксплуатации судна, вернулось с карантина после прохождения строгих критериев возвращения к работе", - сообщают ВМС США.

При этом до сих пор более 600 моряков находятся в изоляции, судно может выходить в море, поскольку есть достаточное количество здоровых членов экипажа, чтобы выполнять важные функции на борту.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поддержал отставку капитана авианосца "Теодор Рузвельт" Бретта Крозье после того, как в СМИ появилось его письмо о масштабах заражения коронавирусом на авианосце.