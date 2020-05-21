Представители нескольких властных структур Украины получили сигналы из Вашингтона о том, что заявление Зеленского по делу пленок Порошенко-Байдена, крайне опасны. Его можно трактовать как попытку повлиять на президентскую предвыборную кампанию в США.

Об этом со ссылкой на несколько независимых друг от друга источников сообщает "Европейская правда".

В частности, один из источников заявил, что в ходе телефонного разговора между высокопоставленными лицами Государственного департамента и МИД Украины, представителей Украины попросили воздержаться от вмешательства в выборы в США.

"Госдеп связался с МИД Украины и очень настойчиво выразил рекомендацию, чтобы Украина воздержалась от влияния и вмешательства в предвыборную кампанию в США. Есть надежда, что это будет услышано", - рассказал источник.

Как отмечается, Госдеп выразил обеспокоенность заявлениями о расследовании относительно пленок Байдена-Порошенко. Как известно, Байден должен стать одним из кандидатов на пост президента США на выборах в ноябре 2020 года.

По информации других источников, представители Государственного департамента общались также с народными депутатами, отреагировав на информацию о возможности создания парламентской ВСК по этому поводу. В частности, по утверждению одного из источников, в Госдепе считают, что этот скандал имеет "русские корни".

Ранее "Страна" подробно описывала, что думают по поводу пленок Порошенко-Байдена власти США и в Евросоюзе.