На сегодня дело о прослушке экс-премьера Алексея Гончарука, который прошлой зимой на совещании говорил о примитивном понимании экономики президентом Зеленским, не расследуется. Скоро его могут окончательно похоронить.

Об этом "Страна" сообщил один из офицеров СБУ.

Любопытно, что спецслужба в рамках расследования уголовного дела о прослушке экс-премьера проверила на полиграфе несколько десятков сотрудников Управления государственной охраны, которые могли быть причастны к инциденту.

"Результаты всех шокировали: оказалось, что 80% из них допускали утечку служебной информации третьим лицам", - сообщил источник "Страны" в СБУ.

Впрочем, по его информации, дело о прослушке экс-премьера уже мертво - в реальности его уже никто не расследует.

"Скоро, видимо, окончательно похоронят", – сказал сотрудник спецслужбы.

Подробнее о ситуации с прослушкой первых лиц государства и записях Порошенко и Байдена читайте в расследовании "Страны".