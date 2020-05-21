Минздрав Украины назвал число зараженных коронавирусом по регионам на утро 21 мая
Минздрав Украины опубликовал статистику зараженных Сovid-19 по регионам на 21 мая. По числу зараженных коронавирусной инфекцией лидируют Черновицкая, Киевская и Ровенская область.
Соответствующее сообщение обнародовано в Telegram-канале "Коронавирус инфо".
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах:
в Винницкой области - 788 случаев;
в Волынской области - 698 случаев;
в Днепропетровской области - 856 случаев;
в Донецкой области - 138 случаев;
в Житомирской области - 589 случаев;
в Закарпатской области - 964 случая;
в Запорожской области - 398 случаев;
в Ивано-Франковской области - 1 257 случаев;
в Кировоградской области - 455 случаев;
в Киеве - 2 475 случаев;
в Киевской области - 1 316 случаев;
во Львовской области - 1 175 случаев;
в Луганской области - 43 случая;
в Николаевской области - 274 случая;
в Одесской области - 806 случаев;
в Полтавской области - 266 случаев;
в Ровенской области - 1 287 случаев;
в Сумской области - 165 случаев;
в Тернопольской области - 1 098 случаев;
в Харьковской области - 851 случай;
в Херсонской области - 173 случая;
в Хмельницкой области - 294 случая;
в Черновицкой области - 2 843 случая;
в Черкасской области - 381 случай;
в Черниговской области - 117 случаев.
Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, по данным на утро 21 мая, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 19 706 человек. За сутки выявлено 476 новых заболевших, выздоровели 272 пациента, умерли 16 человек.
При этом, на планете Covid-19 заразились уже больше 5 миллионов людей. Лидерами по количеству пациентов с коронавирусом являются США, Россия и Бразилия.