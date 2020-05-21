По числу зараженных коронавирусной инфекцией лидируют Черновицкая, Киевская и Ровенская область. Фото: "Страна"

Минздрав Украины опубликовал статистику зараженных Сovid-19 по регионам на 21 мая. По числу зараженных коронавирусной инфекцией лидируют Черновицкая, Киевская и Ровенская область. 

Соответствующее сообщение обнародовано в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах:

в Винницкой области - 788 случаев;

в Волынской области - 698 случаев;

в Днепропетровской области - 856 случаев;

в Донецкой области - 138 случаев;

в Житомирской области - 589 случаев;

в Закарпатской области - 964 случая;

в Запорожской области - 398 случаев;

в Ивано-Франковской области - 1 257 случаев;

в Кировоградской области - 455 случаев;

в Киеве - 2 475 случаев;

в Киевской области - 1 316 случаев;

во Львовской области - 1 175 случаев;

в Луганской области - 43 случая;

в Николаевской области - 274 случая;

в Одесской области - 806 случаев;

в Полтавской области - 266 случаев;

в Ровенской области - 1 287 случаев;

в Сумской области - 165 случаев;

в Тернопольской области - 1 098 случаев;

в Харьковской области - 851 случай;

в Херсонской области - 173 случая;

в Хмельницкой области - 294 случая;

в Черновицкой области - 2 843 случая;

в Черкасской области - 381 случай;

в Черниговской области - 117 случаев.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Данные по коронавирусу на 21 мая

Данные по Сovid-19 на 21 мая

Напомним, по данным на утро 21 мая, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 19 706 человек. За сутки выявлено 476 новых заболевших, выздоровели 272 пациента, умерли 16 человек.

При этом, на планете Covid-19 заразились уже больше 5 миллионов людей. Лидерами по количеству пациентов с коронавирусом являются США, Россия и Бразилия. 

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