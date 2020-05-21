В четверг, 21 мая, в Черновицкой области, где выявлено 2 842 из 19 706 случаев коронавируса в Украине, с рабочим визитом побывают три министра - здравоохранения, внутренних дел и Кабинета министров.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 21 мая сообщил глава Минздрава Максим Степанов, видео обнародовано в Facebook.

"Мы отправляемся с рабочей поездкой в ​​Черновицкую область. Это будет визит сразу трех министров: министра внутренних дел, министра Кабинета министров и министра здравоохранения", - сказал Максим Степанов.

Глава Минздрава также заявил, что Черновицкая область - регион, который больше всего страдает от коронавируса. Поэтому сам Степанов, глава МВД Арсен Аваков и министр Кабинета министров Олег Немчинов хотят оценить ситуацию на месте, встретиться с врачами и медработниками и узнать, чего им не хватает и какая нужна помощь.

Кроме того, по словам Степанова, в регионе он оценит второй этап медицинской реформы и проблемы Черновицкой области в этом вопросе, в том числе и в связи с эпидемией.

Стоит добавить, что сами Черновцы уже получили печальное прозвище - украинский Ухань.

Напомним, 20 мая глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук заявил, что статистика заражения коронавирусом на Буковине не дает возможности ослабить карантин.

Между тем, Кабмин ввел в Украине адаптивный карантин с 22 мая по 22 июня. Он подразумевает, что ограничительные меры в регионах будут сниматься с учетом эпидемиологической ситуации.