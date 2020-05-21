Сегодня, 21 мая, Киев уже который день подряд стоит в пробках. В столице затруднено движение ведущих в центр города улиц, при этом почти не осталось участков, где проехать можно без проблем.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

В столице заблокированы основные магистрали, ведущие в центр города. Прежде всего - из левобережных районов. Больше всех простаивает Северный мост - пробка тянется по проспекту Шухевича от станции метро "Почайна", от моста Метро транспорт стоит на Броварском проспекте и бульваре Перова.

Возле моста Патона остановился проспект Соборности - и до Дарницкой площади. Затруднено движение перед Южным мостом, автомобили стоят по проспекту Бажана до станции метро "Харьковская".

На правом берегу пробки образовались на проспектах Победы, Лобановского, Голосеевском, Набережном шоссе, бульваре Шевченко и многих других.

Пробки в Киеве 21 мая. Скриншот: Google Maps

Напомним, ранее мы писали о том, почему Киев после обслабления карантина каждый день стоит в аномальных пробках.

При этом власти уже ограничили въезд в столицу для крупногабаритного транспорта, которое коснулось четырех въездов в Киев: на Житомирском, Бориспольском, Одесском и Гостомельском шоссе, однако это не помогло.