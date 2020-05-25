Предлагаем гороскоп на неделю с 25 по 31 мая, который покажет, чем завершится весна каждого представителя знака Зодиака.

Овен (21.03 - 20.04)

На этой неделе Овны подводят итоги важному проекту и уже задумываются об отдыхе. В середине недели вы получите важную информацию. В финансовой сфере есть определенный застой. Звезды предупреждают, что важно рационально распределять ваш бюджет. Режим "экономии" можно не включать, но лучше записывать планы заранее.

Телец (21.04 - 20.05)

У Тельцов предстоят сложные любовные переживания. Вполне возможно, что ситуация окажется намного проще, и вы сами себя накручиваете. Неделя будет связана с поездками и серьезными изменениями в жизни. Важно быть предельно осторожным на дороге, не погружайтесь сильно в себя, чтобы не потерять концентрацию. Ваше настроение будет переменчивым, что может сказаться на договоренностях.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Впереди у Близнецов благоприятная неделя. Главное - постарайтесь максимально использовать возможности, которые будут появляться в вашей жизни. Все вопросы будут решаться достаточно легко. Неделя принесет радостные эмоции и хорошее настроение. Возможно, вы заслужите авторитет и получите повышение по службе.

Рак (22.06 - 22.07)

Раки смогут легко управлять событиями на этой неделе. Подключайте к разрешению вопросов свой интеллект и с готовностью идите на конструктивный диалог. Вам пригодится умение правильно и тактично отстаивать свою позицию. Здесь важно отнестись к ситуации обдуманно, не торопитесь и не принимайте все близко к сердцу.

Лев (23.07 - 23.08)

У Львов события этой недели пойдут активнее, вам захочется взять ответственность не только за себя, но и свой коллектив и свою семью. Главное не торопить время и не забегать наперед, чтобы не спугнуть фортуну. В вашем случае, удача будет выдаваться маленькими порциями. Важно с начала недели проявить организованность и не гнаться выполнить множество дел одновременно.

Дева (24.08 - 23.09)

На этой неделе звезды советуют тщательно проверять информацию и стараться не накручивать себя по пустякам. В последнее время в вашей жизни много ограничений. Осмыслите ваши отношения, нет смысла продолжать то, к чему душа не лежит. Неделя может показаться нерабочей. Поберегите свое здоровье, лучше взять на время передышку от работы и посвятить себя домашним делам.

Весы (24.09 - 23.10)

Весы могут столкнуться со срывом договоренностей. Вам предстоит лавировать и попытаться быстро сориентироваться в сложившейся ситуации. В середине недели творческих Весов посетят уникальные идеи, которые вы захотите воплотить. Неделя также удачна для того, чтобы заняться своим здоровьем, вспомнить о семейных традициях и обрести законный отдых.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Многие из Скорпионов займутся на этой неделе планированием мероприятия. Возможно, вам захочется взять отпуск или встретиться со знакомыми. Появится повод собраться с друзьями за столом. В середине недели вы сможете закончить один из проектов. Важно принимать с благодарностью все, что будет происходить на этой неделе. Будьте готовы принять помощь со стороны других людей.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрельцы могут чувствовать недовольство собой или сложившейся ситуацией, но вполне в силах повлиять на обстоятельства. Постарайтесь быть честными с собой и разобраться во всем, ответив на вопрос: чем конкретно вы недовольны. Ставьте конкретные цели и помните, что все зависит от того, как вы будете воспринимать всё новое. Главное не жалеть себя и не обвинять окружение.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козерогам предстоит задуматься на этой неделе о том, что идеальных людей нет, приходится закрывать глаза на недостатки окружающих. В середине недели произойдут события, в которых нужно показать себя мудрым и рассудительным. Звезды советуют вам плавно возвращаться к повседневным обязанностям. Важно найти союзников, с которыми будет проще идти к целям.

Водолей (21.01 - 20.02)

Водолеям предстоит приложить максимальные усилия для достижения поставленной цели. В любом кропотливом труде бывает много приятных моментов. Так, например, вы сможете внести комфорт в свою жизнь. В середине недели предстоят траты на детей и питомцев. В целом, все ваши старания будут оправданы. С непростой задачей вам помогут справиться родные, которые окружат вас заботой.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыбы на этой неделе смогут буквально возродиться к активной жизни и избавиться от самобичевания, боли и вины. Главное - не позволять негативным эмоциям проникнуть в свою жизнь. Весна заберет весь негатив, и лето вы сможете встретить с обновленными силами. Помните, что нельзя быть слишком добрым и доверчивым, будьте прозорливее и учитесь обыгрывать властных и алчных людей.