Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Украины поздравили лидеров стран мира с Днем вышиванки и отправили им в подарок традиционные украинские сорочки.

Об этом сообщает Офис президента Украины в Facebook, в четверг, 21 мая.

Отмечается, что эти символические подарки получили президенты и первые леди США, Франции, Канады, Республики Польша, Турецкой Республики и некоторых других стран.

"21 мая Украина отмечает День вышиванки - праздник, призванный беречь и уважать древние традиции нашего народа. Вышиванка - самобытный код нашего этноса с зашифрованными в оригинальных орнаментах оберегами и символами. С искренним сердцем хотим поделиться с вами частичкой украинской истории и аутентичности", - написали Владимир и Елена Зеленская.

Как выяснила "Страна" на первой леди вышиванка от украинского производителя Etnodim ("Этнодім"). Модель называется "Медуза" и выполнена из натурального льна. Стоит такая блуза-вышиванка 3 200 грн. В честь праздника производитель объявил скидки и ее можно купить за 2 240 гривен.

На президенте тоже вышиванка этого бренда. Ее обычная цена 2 600 гривен, а со скидкой такую можно приобрести за 1 820 гривен.

Напомним, сегодня в Украине отмечается День вышиванки. "Страна" рассказала историю праздника и самой сорочки, а также опубликовала интересные факты об украинской национальной одежде.