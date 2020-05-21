После того, как 19 мая нардеп Андрей Деркач опубликовал аудиокомпромат на Петра Порошенко и Джо Байдена, стало известно, что Госслужба по спецсвязи и защите информации хранит журналы с фиксацией разговоров первых лиц 30 лет.

Об этом "Стране" рассказал источник в Госслужбе.

Когда записи разговоров Порошенко и Байдена обнародовали, возникла версия, что утечка произошла через Госслужбу по спецсвязи и защите информации, которая и организовывает подобные звонки.

Однако, по мнению источника "Страны" в Госслужбе, прослушка канала связи со стороны ее работников исключена - при попытке прослушать линию связь тут же отключается. При этом ведомство действительно владеет ценной информацией по данному вопросу, которая может пригодиться в расследовании дела против Порошенко.

"Наши работники фиксируют в специальном журнале все подобные звонки с указанием точной даты и времени, фамилий говоривших, а также инициатора звонка. Данные журналы хранятся 30 лет. И по ним можно четко определить, был ли сам факт этого звонка или нет", - говорит источник в Госслужбе.

Напомним, "Страна" анализировала, кто слил разговоры Байдена и публиковала все версии.

Также мы писали, что "Слуги народа" анонсировали создание следственной комиссии по разговору Порошенко и Байдена.