Бывшие сотрудники Администрации президента, а также сотрудники СБУ и Управления госохраны склоняются к версии, что разговоры на пленках Байдена-Порошенко записывались в кабинете пятого президента Украины Петра Порошенко. Есть версия, что он сам мог стать источником "слива" записей.

Подробнее о громком скандале рассказывается в нашем материале "След Порошенко и Луценко. Кто слил разговоры Байдена. Все версии".

По мнению нашего источника в УГО, на пленках хорошо слышно, что голос Порошенко звучит близко и четко, а голос Байдена по громкой связи. То есть запись шла из кабинета Порошенко.

"При этом вероятность того, что она была не санкционирована самим Порошенко, а делалась каким-то новым "майором Мельниченко" - минимальна. Потому что трудно представить, зачем Порошенко ставил разговор с Байденом на громкую связь, если у него самого не было цели его записать. Поэтому с вероятностью, близкой к 100%, можно говорить, что записи велись с ведома экс-президента", - добавил источник "Страны" в УГО.

Экс-сотрудник Администрации президента полагает, что записи мог "слить" сам Порошенко.

"Накануне выборов президента, в феврале-марте 2019 года, Порошенко через тогдашнего генпрокурора Юрия Луценко предпринял отчаянную попытку получить поддержку Трампа. Луценко, как уже сейчас мы знаем из его опубликованной переписки, через американских граждан Льва Парнаса и Игоря Фрумана установил контакт с Джулиани и пообещал ему убойный компромат на Байдена и его сына. Тогда же он наехал публично на посла Йованович, что подготовило ее отставку. И в рамках этого сотрудничества для подтверждения серьезности намерений Порошенко мог через Луценко пообещать передать Джулиани записи своих разговоров с Байденом. А потом либо от Джулиани, либо от Луценко эти записи попали к Деркачу", - предполагает экс-сотрудник АП.

Напомним, внефракционный нардеп Андрей Деркач опубликовал несколько пленок, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко. По словам Деркача, записи он получил от журналистов, а саму запись разговоров якобы делал лично экс-президент Порошенко.

Как сообщала "Страна", у Байдена пленки Деркача назвали "дыркой от бублика".