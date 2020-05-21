По состоянию на утро четверга, 21 мая, в Украине выявили уже 19 706 случаев инфицирования коронавирусом. В это же время вчера, 20 мая, сообщалось о 19 230 случаях. За сутки выявлено 476 новых заболевших, выздоровело 272 пациента, умерли 16 человек.

Всего же с начала эпидемии в Украине жертвами коронавируса стали 564 человека.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная пресс-службой ЦОЗ Минздрава Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что Совет ЕС окончательно согласовал выделение 1,2 млрд евро Украине на борьбу с коронавирусом.

Так же мы рассказывали, что Зеленский пообещал взяться за увольнения глав ОГА сразу после пандемии коронавируса.

Кроме этого мы писали, что в Минздраве рассказали о правилах работы офисов во время карантина.