Органы здравоохранения и авиации Европейского союза выпустили новые правила для авиапутешествий, в которых рекомендуют использовать защитные маски для лица и соблюдать тщательную гигиену рук во время полетов, чтобы обеспечить безопасность всех находящихся на борту самолета.

Об этом пишет CNN.

Новые правила и принципы, которыми должны руководствоваться авиаперевозчики, направлены на предотвращение заражений будущих туристов.

Так же требуется соблюдать социальную дистанцию, чтобы не допустить заражения коронавирусом. Пассажиры должны быть уверены, что путешествие в самолете несет минимальные риски для их здоровья.

"Протокол, выпущенный сегодня, убедит пассажиров в том, что они могут безопасно летать, и поможет отрасли преодолеть последствия этой пандемии", - говорится в заявлении Европейского агентства авиационной безопасности.

Ранее мы сообщали, что Украина и Грузия могут возобновить авиасообщение уже в июле.

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