Сегодня ночью, 21 мая, мощное землетрясение произошло в центральной части Средиземного моря, в 272 км юго-западнее города Каламата (портовый город в Греции, на юго-западе Пелопоннеса - Ред.).

Эксперты Алтай-Саянского филиала Геофизической службы РАН оценили магнитуду землетрясения в 5,9 бала, как сообщает Интерфакс.

По данным оперативной обработки эпицентр зафиксированного в 02:43 по киевскому времени землетрясения имел такие координаты - 35.04 градуса северной широты и 20.37 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается учеными как "разрушительное".

В то же время геологическая служба США оценила магнитуду морского землетрясения в 5,7 бала.

Ранее "Страна" сообщала, что в апреле жители Закарпатья ощутили три землетрясения за 10 дней.