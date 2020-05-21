После пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского МИД России выступил с резкой критикой его тезисов об урегулировании конфликта на Донбассе и общем состоянии украино-российских отношений.

В частности, МИД РФ прямым текстом фактически обвинил Зеленского в том, что его слова расходятся с делами.

МИД Украины не мог оставить без ответа это заявление Москвы и выступил с контробвинениями в адрес России.

Приводим заявление украинского внешнеполитического ведомства полностью.

"Комментарий Департамента информации и печати МИД РФ по поводу годовщины вступления в должность президента Украины Владимира Зеленского является очередной попыткой России вмешаться во внутренние дела Украины, навязать искаженные интерпретации реальности, расколоть украинское общество и отвлечь внимание от вопроса собственной международно-правовой ответственности за агрессию против Украины.

Авторы комментария обвиняют Украину в осуществлении русофобской государственной политики, нагнетании напряженности в отношениях с Россией. Это один из ярких примеров дезинформации.

Факты свидетельствуют о том, что настоящей причиной, которая разрушает сотрудничество между двумя государствами, является продолжающаяся российская вооруженная агрессия против Украины, оккупация Россией украинских территорий и незаконное удержание украинских граждан.

Язык вражды комментария МИД РФ не содержит даже намека на конструктив и ставит под сомнение настроенность российской стороны на дипломатическое урегулирование.

Украина занимает конструктивную позицию в "Нормандском формате" и Минском процессе и стремится дипломатическим путем урегулировать конфликт, внося соответствующие инициативы. Последним свидетельством этого является новая делегация Украины в Трехсторонний контактной группе и ее конструктивная позиция во время последнего заседания группы.

Ожидаем смену Россией пропагандистской риторики и переход к конструктивному взаимодействию с целью деоккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей и Крыма", - идет речь в заявлении МИД Украины.

Ранее "Страна" сообщала о том, что стало понятно из пресс-конференции Зеленского.