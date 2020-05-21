Противостояние центральных и местных властей по поводу коронакризисного карантина, как оказалось, не только чисто украинское "изобретение".

В Испании, например, городская община Мадрида решила судиться с центральным правительством. Об этом передает Telegram-канал РИА Новости.

Мадрид подает в суд на правительство Испании из-за карантина. Власти сообщества уже трижды просили Минздрав страны ослабить антикоронавирусные меры, но дважды получали отказ. Решения по последнему запросу пока нет.

По мнению сообщества Мадрид, все данные по эпидемии указывают на то, что можно смягчить карантин и, например, открыть рестораны и бары, как это произошло на большей части территории страны. Испанские власти объяснили последний отказ вероятностью второй волны эпидемии.

Ранее "Страна" сообщала, как мэр Черкасс ответил на обвинения Зеленского. "С бандитами дел не имел. И на корпоративах у них не выступал", - заявил Анатолий Бондаренко.