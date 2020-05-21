Ситуация вокруг Венесуэлы, после недавней попытки вооруженного свержения президента Николаса Мадуро, остается крайне напряженной и крайне далека даже от намеков на урегулирование.

Это ясно показали итоги обсуждения ситуации в Совете безопасности ООН. США заблокировали проект заявления, предложенный Россией, в котором содержались призывы уважать суверенитет Венесуэлы.

Об этом сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на своей странице в Twitter.

Выступая на Совете безопасности, Полянский предложил согласовать общее заявление для прессы. В проекте заявления было сказано, что Совет безопасности ООН отвергает применение силы, как предусмотрено Уставом ООН, и подтверждает соответствующие резолюции, которые касаются осуждения терроризма и использования наемников.

Полянский отметил, что данный проект, не содержал каких-либо обвинений, только обозначил основные вещи, однако "был убит постоянным представительством США при ООН в течение 9 минут после начала процедуры молчания".

"Есть ли еще вопросы о том, насколько "конструктивна" позиция США по Венесуэле?" - заключил дипломат.

Напомним, в 2019 году в Венесуэле начались массовые протесты против президента Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным главой государства. Большинство стран мира во главе с США признали Гуаидо. Россия, Китай, Турция поддержали Мадуро как легитимного президента.

"Страна" в материале "Крах операции "Гидеон" выяснила, как американские наемники пытались свергнуть президента Венесуэлы.