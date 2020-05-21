Громкая история с "пленками Байдена - Порошенко", которые обнародовал нардеп Андрей Деркач, вызвала вполне прогнозируемую бурную реакцию в США в свете скорого официального старта предвыборной гонки.

Комитет Сената США по внутренней безопасности и вопросам государственного управления принял решение о вызове на слушания Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена. Сенаторы хотят выяснить, чем же он все-таки занимался в Украине.

Об этом передает Голос Америки.

Примечательно, что голосование в Комитете четко показало партийное отношение к возможному расследованию. Все сенаторы-республиканцы (8 человек) поддержали резолюцию, требующую предоставить документы, касающиеся работы Байдена-младшего в украинской энергетической компании Burisma, а все демократы (6 человек) - высказались против.

Предложение направить повестку с целью получить информацию от компании Blue Star Strategies, фирмы, которая сотрудничала с Burisma, исходило от главы Комитета Рона Джонсона.

В окружении Байдена-старшего негативно восприняли это решение.

"Сенатору Джонсону следовало бы работать сверхурочно, чтобы спасать жизни американцев, - однако вместо этого он стремится сохранить работу президенту", - заявил пресс-секретарь предвыборного штаба Байдена Эндрю Бейтс.

Ранее "Страна" сообщала, что сын Трампа опубликовал мем про крокодила и педофила Байдена.