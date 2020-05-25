Национальный австралийский архив фото- и аудиодокументов опубликовал видео с тасманийским волком, вымершим в 1930-х годах. В 21-секундном ролике 1935 года по вольеру бродит последний представитель вида - самец Бенджамин.

В сети интернет есть другие съемки животного, но хронологически обнародованный фрагмент - это самое позднее видео с ним.

Бенджамин умер в 1936 году в частном зоопарке города Хобарт. Неизвестное ранее видео с сумчатым волком является частью фильма "Тасмания - страна чудес".

Короткий ролик важен потому, что до наших дней сохранилось около трех минут видеозаписей, запечатлевших сумчатых волков. И любой новый фрагмент дает зоологам ценную информацию о поведении вымершего зверя.

Сумчатый волк был крупнейшим аборигенным хищником Австралии, дожившим до современной эпохи.

Несколько тысяч лет назад он был распространен по всему континенту, однако к моменту прибытия европейцев выжил лишь на острове Тасмания.

Отсюда его второе название - тасманийский тигр, как его прозвали местные жители за полосы на спине. Сумчатый волк не связан с псовыми прямым родством и ближе к кенгуру, чем к собаке, но развил сходные анатомические и поведенческие с псами особенности.

Считается, что на континенте волк или тилацин, как правильно называть эту сумчатую собаку, вымер из-за появления конкурентов - собак динго, завезенных человеком из Юго-Восточной Азии более трех тысяч лет назад.

До Тасмании динго не добрались, поэтому сумчатые волки и сохранились до начала ХХ века, но в итоге были истреблены фермерами, которые ошибочно полагали, что волки уничтожают овец.

Ранее "Страна" рассказывала, что у рифов Австралии ученые нашли 30 новых видов и самое длинное морское животное в мире.

Мы также писали, что во время зимних австралийских пожаров погибли полмиллиарда животных.