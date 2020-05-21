Опубликована карта распространения коронавируса в Украине по областям на 20 мая
Украинцам показали, сколько сограждан продолжают болеть коронавирусом в разных регионах по состоянию на 21 мая.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook:
- Винницкая область - 788 (425 выздоровели)
- Волынская область - 698 (172 выздоровели)
- Днепропетровская область - 856 (121 выздоровел)
- Донецкая область - 138 (52 выздоровели)
- Житомирская область - 589 (248 выздоровели)
- Закарпатская область - 964 (224 выздоровели)
- Запорожская область - 398 (213 выздоровели)
- Ивано-Франковская область - 1 257 (562 выздоровели)
- Киев - 2 475 (315 выздоровели)
- Киевская область - 1 316 (238 выздоровели)
- Кировоградская область - 455 (336 выздоровели)
- Луганская область - 43 (33 выздоровели)
- Львовская область - 1 175 (234 выздоровели)
- Николаевская область - 274 (101 выздоровел)
- Одесская область - 806 (99 выздоровели)
- Полтавская область - 266 (213 выздоровели)
- Ровенская область - 1 287 (449 выздоровели)
- Сумская область - 165 (102 выздоровели)
- Тернопольская область - 1098 (678 выздоровели)
- Харьковская область - 851 (204 выздоровели)
- Херсонская область - 173 (132 выздоровели)
- Хмельницкая область - 294 (80 выздоровели)
- Черкасская область - 381 (225 выздоровели)
- Черновицкая область - 2842 (730 выздоровели)
- Черниговская область - 117 (41 выздоровел).
"Подтверждено 19 706 случаев COVID-19, из них 6 227 выздоровели, 579 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 476 случаев. На амбулаторном лечении 13 501 пациент. Всего нуждались в госпитализации 6 205 человек. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 249 человек", - указано в сообщении.
Напомним, Лычаковский райсуд Львова не стал штрафовать львовян за то, что они во время карантина находились втроем рядом с лавочками у кафе. Полицейские, которые составили протокол на компанию, утверждали, что раз есть лавочки - то это сквер. Суд решил, что такая логика не работает, более того, является правовым произволом.
Как сообщала "Страна", по состоянию на утро четверга, 21 мая, в Киеве выявили уже 2 475 случаев коронавируса. За сутки в столице Covid-19 обнаружили у 65 пациентов.